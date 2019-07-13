حصد الزوجى أحمد الجندى وسلمى ايمن ذهبية بطولة العالم للناشئين "تحت 21 سنة" والمقامة حالياً من 5 حتى 14 يوليو الجارى بمدينة جونكوف البولندية.
حصد الزوجى المصرى ذهبية البطولة محققاً ١٤٣٣ نقطة ، فيما حصل على المركز الثانى زوجى المنتخب الروسى محققاً ١٤٢١ نقطة ، وحل ثالثا زوجى المنتخب البريطانى محققاً ١٤٠٣ نقطة .
الجدير بالذكر أن هذه الذهبية الثانية للمنتخب المصرى ليكون رصيد مصربالبطولة حتى الآن ٤ ميداليات ذهبيتان وفضيتان حيث فاز الفريق "مهند طارق وشريف ياسر" بذهبية تتابع الفرق وفاز الفريق "سلمى أيمن وأميرة قنديل ونورين بولس" بالميدالية الفضية لفرق الناشئات وفاز احمد الجندى بفضية الفردى .
يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبين "أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر
وبهذا تكون قد اختتمت فعاليات البطولة اليوم بمسابقات الزوجى المختلط، على تعود البعثة إلى أرض الوطن غدا الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصر ترفع رصيدها إلى 4 ميداليات في بطولة العالم للناشئين ببولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.