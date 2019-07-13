بالصور.. مصر ترفع رصيدها إلى 4 ميداليات في بطولة العالم للناشئين ببولندا

حصد الزوجى أحمد الجندى وسلمى ايمن ذهبية بطولة العالم للناشئين "تحت 21 سنة" ‏والمقامة حالياً من 5 حتى 14 يوليو الجارى بمدينة جونكوف البولندية.‏

حصد الزوجى المصرى ذهبية البطولة محققاً ١٤٣٣ نقطة ، فيما حصل على المركز الثانى زوجى المنتخب الروسى محققاً ١٤٢١ نقطة ، وحل ثالثا زوجى المنتخب البريطانى محققاً ١٤٠٣ نقطة .

الجدير بالذكر أن هذه الذهبية الثانية للمنتخب المصرى ليكون رصيد مصر

بالبطولة حتى الآن ٤ ميداليات ذهبيتان وفضيتان حيث فاز الفريق "مهند طارق وشريف ياسر" بذهبية تتابع الفرق وفاز الفريق "سلمى أيمن وأميرة قنديل ونورين بولس" بالميدالية الفضية لفرق الناشئات وفاز احمد الجندى بفضية الفردى .

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبين ‏‏"أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر

، مهند طارق ، على ‏الدين سويلم ، واللاعبات هايدى عادل ، سلمى أيمن ، مريم عامر ، أميرة ‏قنديل ، نورين بولس ، ويرافقهم رؤوف حسام المدير الفنى للناشئات ، ‏عمرو سيد مدير فنى الناشئين ، محمد غيث مدرباً للسلاح ، خالد السنباطى ‏مدرباً للفروسية ، محمد نجاح للياقة البدنية ، هند عيسى أخصائى تأهيل نفسى ‏وحركى ، عصام زايد مدرباً للرماية .‏

وبهذا تكون قد اختتمت فعاليات البطولة اليوم بمسابقات الزوجى المختلط، على تعود البعثة إلى أرض الوطن غدا الأحد.

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