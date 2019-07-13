ياسمين عطية تحرز برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه

حققت ياسمين عطية لاعبة منتخب مصر للكاراتيه الميدالية البرونزية لوزن 55كجم في بطولة أفريقيا المقامة
حاليا في بوتسوانا.
وتلعب بعد قليل البطلة العالمية جيانا فاروق على الميدالية الذهبية ضمن منافسات البطولة.
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