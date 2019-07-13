ياسمين عطية تحرز برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه

حققت ياسمين عطية لاعبة منتخب مصر للكاراتيه الميدالية البرونزية لوزن 55 كجم في بطولة أفريقيا المقامة كجم في بطولة أفريقيا المقامةحاليا في بوتسوانا. وتلعب بعد قليل البطلة العالمية جيانا فاروق على الميدالية الذهبية ضمن منافسات البطولة.

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