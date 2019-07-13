أحمد الجندي وسلمي أيمن يحققان ذهبية الزوجي المختلط في بطولة العالم للخماسي الحديث

حقق الثنائي أحمد الجندي وسلمي أيمن الميدالية الذهبية في مسابقة الزوجي المختلط في بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والمقامة حاليا في بولندا.

وحصد الجندي وسلمى الميدالية الذهبية بعد انتهاء المنافسات برصيد 1433 نقطة لتكون الميدالية الرابعة لمصر

في البطولة بواقع ذهبيتين وفضيتين.

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة في البطولة تتكون من اللاعبين ‏‏"أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر ، مهند طارق ،

على ‏الدين سويلم ، واللاعبات هايدى عادل، سلمى أيمن، مريم عامر، أميرة ‏قنديل، نورين بولس.

ويرافقهم رؤوف حسام المدير الفنى للناشئات، ‏عمرو سيد مدير فنى الناشئين، محمد غيث مدرباً للسلاح، خالد السنباطى ‏مدرباً للفروسية، محمد نجاح للياقة البدنية، هند عيسى أخصائى تأهيل نفسى ‏وحركى، عصام زايد مدرباً للرماية.‏