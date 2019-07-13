"التمرد" سلاح برشلونة لصفقات العيار الثقيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده الأمس الجمعة، مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ120 مليون يورو، لمدة خمس مواسم قادمة.

وخطف برشلونة اللاعب من" الروخيبلانكوس" بطريقة إستطاع الفريق الكتالوني أن يتعاقد بها مع الكثير من اللاعبين، وهي " التمرد".

وهناك خمس لاعبين استخدموا "التمرد" للعب بقميص برشلونة:

الفرنسي عثمان ديمبيلي:

بعد رحيل نيمار في عام 2017 من البارسا، تفاوض برشلونة مع دروتموند للتعاقد مع الجناح الفرنسي، ولكن لم يوافق الفريق الألماني على العرض، مما جعل ديمبيلي يتخلف عن التدريبات لفترة طويلة، و دفع إدارة دورتموند إلى معاقبته وإستبعاده من التدريبات الجماعية، وانتهي الأمر بانتقال ديمبيلي إلى

برشلونة في صفقة بلغت حوالي 105 مليون يورو بالإضافة إلى المكافأت.

فيليب كوتينيو

في صيف 2017 وبعد رحيل نيمار، أراد برشلونة أن يعوض رحيل لاعبه البرازيلي بكوتينيو، لكن رفضت إدارة ليفربول عرض البارسا، وتمسكت ببقاء اللاعب في صفوفها، مما جعل كوتينيو يحتج على هذا الأمر، ويدعي الإصابة بظهر، ورحل بعدها اللاعب إلى البلوجرانا يناير 2018 في صفقة بلغت 16 مليون يورو، وهي الأعلى في تاريخ النادي الكتالوني .

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سيسك فابريجاس

ويعد فابريجاس هو الاًخر واحدًا من اللاعبين الذين تمردوا من أجل اللعب بقميص برشلونة، وقدم برشلونة عام

2010 عرضًا لنادي أرسنال من أجل ضم متوسط الميدان الإسباني وقوبل بالرفض، ولم تستسلم إدارة البلوجرانا وقدم عرضًا للجانرز في موسم 2011، ووافق الفريق الإنجليزي على بيع فابريغاس، بسبب ما فعله من التغيب عن فترة الإعداد، وتدريبات الفريق، وأيضًا رفضه اللعب في مبارايت بالدورى.

داني ألفيس

في عام 2009 تمرد داني ألفيس على إدارة نادي أشبيلية من أجل الرحيل عن الفريق، رغبة منه في إرتداء قميص البلوجرانا، وغاب وقتها عن تصفيات الفريق الأوروبية، إلى أن إنتقل إلى البرسا.

أنطوان جريزمان

وأخيرًا أنطوان جريزمان الذي أعلن بنهاية الموسم المنقضي، أنه يرغب في الرحيل عن أتلتيكو مدريد، ورفض العودة إلى تدريبات الفريق الإستعدادية للموسم المقبل، حتى قام الفريق الكتالوني بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ120 مليون يورو، وهذا ما أغضب إدارة "الروخيبلانكوس"، الذين رأوا أن ما فعله برشلونة وجريزمان غير مقبول، وقرروا تصعيد الأمر للفيفا.