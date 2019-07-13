وفاة شقيق زيدان مدرب ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن وفاة "فريد" أخو زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، اليوم السبت.
ولم يكشف النادي عن سببوفاة أخو زيدان، الذي يبلغ من العمر 54 عامًا.
وكان زيدان ترك أمس الجمعة، معسكر الفريق الملكي
وقام لاعبو ريال مدريد بالوقوف دقيقة حدادا على روح شقيق المدرب الفرنسى، قبل انطلاق المران الجماعي.
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