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وفاة شقيق زيدان مدرب ريال مدريد

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أعلن نادي الإسباني، عن وفاة "فريد" أخو زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، اليوم السبت.

ولم يكشف النادي عن سبب

وفاة أخو زيدان، الذي يبلغ من العمر 54 عامًا.

وكان زيدان ترك أمس الجمعة، معسكر الفريق الملكي

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 فى مونتريال بكندا، بدون الكشف عن السبب، قبل أن يعلن النادي اليوم عن وفاة "فريد".

 وقام لاعبو ريال مدريد بالوقوف دقيقة حدادا على روح شقيق المدرب الفرنسى، قبل انطلاق المران الجماعي.

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