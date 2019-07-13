حوار بالفيديو.. ميلوسيڤيتش يحدد موقفه من مواجهة الزمالك ويتحدث عن غالي والجونة

يتحدث الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش، المدير الفني الجديد لنادي الجونة، للمرة الأولى عن مهمته وكواليس تعاقده مع النادي.

كما يكشف المدير الفني الصربي موقفه من مبارة الزمالك ورأيه في حسام غالي، مدير الكرة، ورؤيته للفريق في الموسم الحالي وكيف يستعد للموسم المقبل.

إلى نص الحوار:

ما انطباعك الأول عن مصر وعن نادي الجونة؟

لدي انطباع أولي إيجابي للغاية، أشعر بسعادة كبيرة هنا، تحدثت مع السيد نادر شوقي، وشعرت بالتفاؤل وعقب ذلك بدأت جمع المعلومات عن النادي واتضح لي أنه خلال العامين السابقين استطاع نادي الجونة أن يقيم مشروعا كبيرا للمستقبل وبنجاح مميز.

المسؤولون عن النادي لديهم خطة وطموح كبيران، وليست خطة قصيرة، وإنما خططوا لسنة وسنتين وخمس سنوات، لمست طموحا كبيرا، ويزداد خطوة بخطوة.

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حدثنا عن خبراتك في مشوار التدريب؟

لقد تدرجت في كل مراكز التدريب، عملت لعشر سنوات مع اللاعبين الصغار في الأكاديميات، وبعد ذلك بدأت مشواري التدريبي كرجل أول، وفي بلدي صربيا عملت لخمس أو ست سنوات مع أكبر الأندية وهو النجم الأحمر، ولدي خبرات من عملي في الصين وكذلك الأردن.

أعمل بالتدريب منذ 20 سنة، وأؤمن بأن لدي

خبرات ومعرفة كبيرة، لأنني أستاذ في التربية الرياضية ، وفي صربيا أقود عملية التدريس لمنح رخصة التدريب المحترفة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وانطباعك عن الجونة كمقر للنادي؟

أشعر بارتياح كبير هنا في الجونة، وبالتأكيد هناك بنية ومرافق ممتازة والطقس جيد جدا، ولكن كما تعلمون أنا لست هنا كسائح، أنا هنا من أجل العمل، ولكن في نهاية اليوم من الرائع التواجد في مكان جميل كهذا، ومن حولك أناس رائعين، وبإمكانيات جيدة، الجونة مكان رائع من أجل عملي.

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رأيك في كأس أمم إفريقيا وتوقعاتك لطرفي النهائي؟

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مصر تنظم بطولة الأمم الإفريقية، وهذه خطوة مهمة، ومحبط بعض الشيء بعد خسارة المنتخب المصري، وكانت مفاجأة كبرى بالنسبة لي.

عن طرفي النهائي.. كل فريق في بطولة مثل هذه لديه فرصة لبلوغ النهائي، ولكن فريقي المفضل أصبح خارج البطولة الآن.

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ماذا تعرف عن حسام غالي؟ وهل تتطلع للعمل معه في الجونة؟

عندما يكون لدينا مديرا للكرة يملك هذه الخبرات باللعبة، ولديه

معرفة حول وضعية غرفة الملابس، وكيفية اللعب تحت ضغط، فهذا أمر مريح لنا.

لأن هناك أندية عديدة تملك مديرين للكرة بدون هذا النوع من الخبرات، ولذلك سنساعد بعضنا البعض، لقد كان لاعبا عظيما ويملك خبرات كبيرة، وأعرف أنه لعب لتوتنهام الإنجليزي وفينورد روتردام الهولندي وما يقرب من 70 مباراة دولية.

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ما طموحاتك وأهدافك للفريق في الموسم المقبل؟

سنقاتل في كل مباراة لنحقق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، ولكن الأهم بالنسبة لي أن نحقق استقرارا في الدوري وأن نخطو خطوة أفضل من الموسم الماضي.

الفريق حقق نتائج طيبة في الموسم الماضي، ولكن الآن نريد المزيد، والهدف الثاني لي أن نطور لاعبين جدد من الشباب الصغار، وأن نعمل لتحقيق ذلك بشكل يومي، وخلال عامين أؤمن بأن هذا النادي سيصبح من بين أهم الأندية في مصر.

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كيف ترى المباراة المقبلة أمام الزمالك والتي ستتابعها من المدرجات؟

الجونة خاض مباراته السابقة يوم 27 مايو الماضي وبعد ذلك سيخوض مباراة مهمة جدا أمام نادي الزمالك، وأعي أن الأهلي والزمالك وبيراميدز يسعون نحو تحقيق الألقاب أما نحن فبالنسبة لنا مباراة في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وسنسعى لبذل كل الجهد للفوز وحصد النقاط مع الوضع في الاعتبار أنها مباراة في طريق إعدادنا للموسم المقبل، وخلال الأسبوعين المقبلين سأجمع كل المعلومات عن الفريق واللاعبين والعقلية هنا وعقب مباراة الزمالك سنحلل موقفنا لنحدد احتياجاتنا للموسم الجديد ونضع خطة للدوري القادم.