اتحاد السلة يعلن مجموعة مصر في بطولة الأفروكان

أقيمت قرعة بطولة الأفرو كان اليوم السبت، وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة أن المنتخب الوطني رجال، وقع المجموعة الرابعة . وتضم مجموعة الرابعة كلًا من :"مصر وتونس وغينيا"، وتستضيف مالي ابتداءً من يوم 19 يوليو الجاري. 19 يوليو الجاري. ومتصدر كل مجموعة يصعد إلى الدور ربع النهائي مباشرةً بينما سيخوض ثاني وثالث كل مجموعة مباريات يتم بعدها تحديد الـ 4 الآخرين المتأهلين لدور الثمانية بينما يخوض الخاسرون مبارياتهم على تحديد المراكز المتأخرة. ويقود منتخب الفراعنة فنيًا عصام عبدالحميد، مدير فني، ومساعديه أحمد فوزي، ووسام جابر، والدكتور إسلام جمعة، طبيب الفريق، ومعتز عبدالفتاح، مخطط أحمال، ومحمد ربيع، وسامح صلاح، إداريين، وطارق لطفي، مدير المنتخبات الوطنية.

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