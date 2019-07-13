الجزائر ونيجيريا قمة نارية في المربع الذهبي لبطولة كأس أفريقيا

يصطدم المنتخب الجزائري، الأحد، بنظيره النيجيري، في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر.



ويسعى لاعبو الفريقين لانتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، والاقتراب خطوة من التتويج باللقب القاري.



ويحلم لاعبو الجزائر بالتأهل إلى النهائي القاري للمرة الثالثة في التاريخ، لذا فإن المهمة لن تكون سهلة على أبناء المدرب جمال بلماضي.



ولم يتأهل المنتخب الجزائري لنهائي المسابقة القارية سوى في مناسبتين، اصطدم خلالها بالمنتخب النيجيري، عندما خسر بثلاثية نظيفة في النهائي الأول الذي جرى عام 1980، قبل أن يثأر من تلك الخسارة بعدها بعشرة أعوام، ويتوج بلقبه الإفريقي الوحيد بفوزه بهدف دون رد عام 1990.



ويعاني المنتخب الجزائري من غياب نجمه يوسف عطال، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي للبطولة.



ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الجزائري اللقاء بطريقته المعتادة وهي 4-2-3-1، متمثلًا في رايس مبولحي، لحراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع رامي بن سبعيني، وجمال بن العمري، وعيسى ماندي، ومهدي زفان.



فيما سيلعب وسط الملعب الثنائي عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر، على أن يقود الهجوم بغداد بونجاح ومن تحته الثلاثي يوسف بلايلي، سفيان فيغولي، رياض محرز.



وعلى الجانب الآخر، يحاول المنتخب النيجيري مواصلة الصحوة وخوض اللقاء بمنتهى الجدية منذ البداية، على أمل العبور بالمواجهة إلى بر الأمان وانتزاع بطاقة العبور إلى النهائي.



ومن المتوقع أن يخوض المدرب الألماني جيرنوت روهر، اللقاء بطريقته المعتادة منذ انطلاق البطولة، وهي 4-2-3-1 متمثلًا في دانيال أكبيي لحراسة المرمى، وأمامه رباهي الدفاع أولا أينا، كينيت أوميرو، ووليام تروست، شيدوزي أوازيم.



وسيلعب وسط الملعب ويلفريد نديدي، أوجينكارو إيتيبو، على أن يقود الهجوم أوديون إيجالو ومن تحته الثلاثي أحمد موسى، أليكس أيوبي، سامويل تشوكويز.



وسبق لكلا الفريقين أن لعبا مع بعضهما في 19 مباراة، حيث حقق المنتخب الجزائري الفوز في 7 مباريات، مقابل تسع انتصارات لنيجيريا، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مواجهات.



وسجل لاعبو الجزائر 24 هدفًا في المرمى النيجيري، بينما أحرز لاعبو نيجيريا 27 هدفًا في الشباك الجزائرية.



المصدر: الاناضول