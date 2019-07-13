رياضة | تقارير.. اتحاد جدة يضم نجم الزمالك مقابل 4 ملايين دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. اتحاد جدة يضم نجم الزمالك مقابل 4 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقد رسميًا مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليمثل الفريق الاتحاداوي بالموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نادي اتحاد جدة حصل على خدمات طارق حامد لاعب الزمالك مقابل 4 ملايين دولار.

وكانت تقارير صحفية اشارت لإهتمام نادي الأهلي الإماراتي بالتعاقد مع طارق حامد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن وفقًا للتقارير السعودية حسم نادي اتحاد جدة صفقة لاعب الزمالك بشكل نهائي.