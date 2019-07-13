رياضة | آلان جيريس لـ "الخليج 365 الرياضي": دربت لاعبي السنغال من قبل وأعرفهم جيدًا.. وخط هجوم تونس استعاد عافيته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلان جيريس لـ "الخليج 365 الرياضي": دربت لاعبي السنغال من قبل وأعرفهم جيدًا.. وخط هجوم تونس استعاد عافيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ألان جريس المدير الفنى لمنتخب تونس عن سعادته بالتأهل لمباراة نصف النهائي لأول مرة منذ غياب طويل لنسور قرطاچ عن هذا الدور، ليواجه منتخب السنغال على ملعب الدفاع الجوى غداً الأحد فى السادسة مساءاً.

وقال جيريس في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" منتخب السنغال فريق جيد متكامل فى كل الخطوط ويعتمد على لاعبين مستواهم عالى وسيكون خصم ليس سهلًا".

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وعن شعوره عندما يواجه السنغال بعد أن كان مدرباً لهم منذ سنوات قال :" بالطبع السنغال كفريق أعرفه جيدًا ولاعبين كانوا من إختياراتى وأعرف إمكاناتهم جيدًا وستكون مباراة قوية ".

وعن تحقيق الفوز لأول مرة خلال اللقاء السابق قال :" قام خط الهجوم بتسجيل الأهداف أخيرًا أنه شئ جيد جدًا لإكتساب مهاجمى تونس الثقة قبل المباراة القادمة".

ويذكر أن تونس حققت الفوز الأول لها فى الكان فى مباراة دور الـ 8 بالفوز على مدغشقر بثلاثية دون رد.