رياضة | رسميا.. حرس الحدود يتعاقد مع لاعب دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. حرس الحدود يتعاقد مع لاعب دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي نادى حرس الحدود، عن التعاقد مع عمرو صالح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

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وتعتبر صفقة عمرو صالح هي الصفقة السابعة للفريق العسكري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد من قبل مع كلا من محمد شطه لاعب فريق المصري البورسعيدي، وإبراهيم القاضي لاعب فريق بتروجت، ومحمد فتحي حارس مرمى غزل المحلة، وهادي رياض لاعب فريق وادي دجلة، بالإضافة إلى الثنائي الليبي عبلو و أحمد الهرام، المنضمين الإسبوع الماضي.

ويرغب حرس الحدود، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية بناءا على رغبة طارق العشري المدير الفني، استعدادا للموسم الجديد والمنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري العام.