رياضة | بعد اقتراب عودة نيمار.. ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب عودة نيمار.. ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، قرر رفض مغادرة نادي برشلونة الإسباني، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ديمبلي لا يشعر بـ الاغراء للإنتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، كما انه لا يريد الرحيل حتى في حال وصول نيمار دا سيلفا.

ويواصل مسؤولو النادي الكتالوني مساعيهم، من أجل استعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن هذا الأمر يعرض مستقبل ديمبلي مع البارسا للخطر.