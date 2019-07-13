رياضة | رسميًا.. برشلونة يقدم عرضه الأول لباريس من أجل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. برشلونة يقدم عرضه الأول لباريس من أجل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي برشلونة الإسباني، تقدم رسميا بعرضه الأول لباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار ديا سيلفا، خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكره موقع "le sport 10" فإن برشلونة قام بعرض لاعب خط الوسط فيليبي كوتينهو مقابل نيمار، بدون أي يورو إضافي.

الجدير بالذكر انه حتى الآن باريس سان جيرمان لم يرد على هذا العرض، ومازال المسؤولين يفكرون في كيفية إدارة العملية.