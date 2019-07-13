رياضة | ميسي يدفع 7 لاعبين للرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يدفع 7 لاعبين للرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسمح مسؤولو نادي برشلونة للعديد من لاعبيه بالرحيل عن صفوف النادي وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن إدارة نادي برشلونة قد استشارت الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الصفقات التي ستغادر البارسا هذا الصيف.

وأشار الموقع الإسباني إلى وجود 7 أسماء تستعد للرحيل عن صفوف برشلونة ويأتي ذلك لعدم حاجة الفريق لمجهودتهم في الموسم الكروي الجديد.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة قد تعاقد مؤخراً مع الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان قادماً من أتلتكو وقبلها تم التعاقد مع فرينكي دي يونج وسط أياكس.