رياضة | يوسف البلايلي لـ"الخليج 365 الرياضي" : جاهزون لموقعة نيجيريا.. غياب "عطال"مؤثر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف البلايلي لـ"الخليج 365 الرياضي" : جاهزون لموقعة نيجيريا.. غياب "عطال"مؤثر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر والترجي التونسي، أن محاربي الصحراء جاهزين بشكل جيد لمباراة نيجيريا النارية في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وتابع البلايلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :" نحن جاهزين نحضر في ظروف جيدة والمعنويات مرتفعة".

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وواصل نجم منتخب الجزائر:" غياب يوسف عطال عن اللقاء مؤثر جدا ونسعى لتغطية غيابه".

وعن راحة نيجيريا يوم إضافي علق قائلا:" هذه الأمور لا تؤثر علينا سنقاتل لتحقيق الفوز".

وكان منتخب الجزائر قد نجح في التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح في ربع النهائي.