رياضة | اجتماع حاسم بين نيمار ومسؤولي باريس لحسم مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع حاسم بين نيمار ومسؤولي باريس لحسم مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سوف يأخذ طائرة خاصة من البرازيل إلى فرنسا، على أن يصل إلى باريس مساء الغد الأحد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن يوم الاثنين سوف يجتمع البرازيلي مع قادة باريس سان جيرمان، من أجل مناقشة مستقبله القادم.

وأشارت التقارير إلى أنه في نادي برشلونة الإسباني، واثقون من أن باريس سان جيرمان سوف يتفاوض من اجل التخلص من اللاعب، الذي يرغب في الرحيل.

ومن الجدير بالذكر ان نيمار يريد العودة إلى البارسا، ومواصلة مسيرته في ملعب كامب نو.