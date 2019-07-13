رياضة | الخنيسي يوجه رسالة نارية إلى ساديو ماني ورفاقه

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وتابع الخنيسي أن "المباراتين السابقتين أمام مدغشقر وغانا كانتا في غاية الصعوبة، لكن اللاعبين سيسعون للعب بنفس الروح للفوز على السنغال غداً".
تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب التونسي إلى الدور نصف النهائي بالبطولة الأفريقية منذ نسخة عام 2004، التي توج بلقبها على أرضه.
وكان المنتخب التونسي قدم بداية متواضعة في مشواره في البطولة الحالية، إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام أنغولا 1-1 ومالي 1-1 وموريتانيا سلبياً، ليصعد إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الخامسة.
وفي دور الستة عشر، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل مع غانا 1-1، قبل أن يحسم المنتخب التونسي تأهله لدور الثمانية عبر ضربات الجزاء الترجيحية 5-4.
وفي دور الثمانية، واصل المنتخب التونسي تحسين أداءه ووحسم تأهله إلى المربع الذهبي بالفوز على مدغشقر 3-0.