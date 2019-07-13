رياضة | الخنيسي يوجه رسالة نارية إلى ساديو ماني ورفاقه

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قال مهاجم المنتخب التونسي اليوم السبت، طه ياسين الخنيسي، إن "الفريق استعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام نظيره السنغالي غداً الأحد على ملعب إستاد الدفاع الجوي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر".

وأضاف الخنيسي في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة، أن "المنتخب الأكثر تركيزاً في لقاء الغد هو من سيفوز بالمباراة وبطاقة التأهل للنهائي، وهو ما يتمناه لمنتخب بلاده".

وتابع الخنيسي أن "المباراتين السابقتين أمام مدغشقر وغانا كانتا في غاية الصعوبة، لكن اللاعبين سيسعون للعب بنفس الروح للفوز على السنغال غداً".

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب التونسي إلى الدور نصف النهائي بالبطولة الأفريقية منذ نسخة عام 2004، التي توج بلقبها على أرضه.

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وكان المنتخب التونسي قدم بداية متواضعة في مشواره في البطولة الحالية، إذ تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام أنغولا 1-1 ومالي 1-1 وموريتانيا سلبياً، ليصعد إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وفي دور الستة عشر، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل مع غانا 1-1، قبل أن يحسم المنتخب التونسي تأهله لدور الثمانية عبر ضربات الجزاء الترجيحية 5-4.

وفي دور الثمانية، واصل المنتخب التونسي تحسين أداءه ووحسم تأهله إلى المربع الذهبي بالفوز على مدغشقر 3-0.