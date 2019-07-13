رياضة | وكيل جريزمان يوجه تهديد شديد اللهجة لأتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل جريزمان يوجه تهديد شديد اللهجة لأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيفان كاريان، محامي النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، يشعر بخيبة أمل شديدة من موقف ناديه السابق أتليتيكو مدريد وإدارته.

وقال وكيل جريزمان في تصريحات صحفية: "أتلتيكو مدريد يتصرفون بسوء نية غريبة! ويفعلون عكس ما قالوه حول تسهيل عملية خروج جريزمان!".

وأضاف قائلاً: "بيان أتليتيكو مدريد؟ يحق لقادة أتليتيكو فعل ما يروه مناسباً، ونحن سنفعل نفس الشيء في حال لزم الأمر".

واختتم: "حالياً جريزمان يركز على هذا الفصل الجديد من حياته المهنية، هو يريد الاحتفال بنهاية هذا الأسبوع وكذلك اكتشاف منزله الجديد".