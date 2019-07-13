رياضة | عرض خرافي جديد من اتحاد جدة لضم طارق حامد نهائيا من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خرافي جديد من اتحاد جدة لضم طارق حامد نهائيا من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع نادي اتحاد جدة السعودي عرضه المالي نظير ضم طارق حامد لاعب الوسط خلال الموسم المقبل وسط التمسك بالصفقة ورفض التفريط في اللاعب.

وقدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضًا جديدًا للزمالك بضم طارق حامد بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة مقابل 4 مليون دولار بعد العرض الأول بإستعارته لمدة موسم مقابل مليوني دولار.

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إدارة الزمالك رافضة لبيع طارق حامد حتى الآن لأهميته الفنية داخل الفريق والخوف من التأثر بشكل سلبي بعد بيعه بسبب أهميته في وسط الملعب كونه أفضل اللاعبين في مصر وإفريقيا بمركزه.

وأعلن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك في وقت سابق رفض التفريط في القوام الأساسي للفريق وعدم النظر للإغراءات المالية بشكل نهائي وأن الهدف الأساسي لهم في الموسم المقبل هو الحفاظ على العناصر الأساسي.