رياضة | هجوم برشلونة مطالب بتسجيل 100 هدف خلال الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم برشلونة مطالب بتسجيل 100 هدف خلال الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضم فريق برشلونة الإسباني، كوكبة من النجوم في كل الخطوط، وخاصة في مركز الهجوم، وهذا ما سيضع على عاتقه مسؤولية تسجيل عدد كبير من الأهداف.

وأكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن خط هجوم برشلونة الذي سيطلق عليه "MSG" والمكون من ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان، سيكون عليه تسجيل الـ100 هدف.

وبعد ضم جريزمان خلال الصيف الحالي، قادمًا من أتلتيكو مدريد، أصبح هجوم البارسا أكثر فتكاً، وبالنظر لسجلات الثلاثي الهجومي التهديفية فالمدرب فالفيردي سيكون لديه ربما أكثر من 100 هدف الموسم المقبل!

الجدير بالذكر أن هذا السجل سيكون في حال لم ينضم نيمار دا سيلفا للبارسا، فإن انضم البرازيلي للبارسا سيكون عدد رهيب من الأهداف!