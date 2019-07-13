رياضة | بلماضي: الأفضل على الملعب هو من سيفو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي: الأفضل على الملعب هو من سيفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، جاهزية فريقه للمباراة المقررة غداً الأحد أمام نظيره النيجيري على إستاد القاهرة الدولي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر.

وقال بلماضي في مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة: "لا يوجد فريق أفضل من الآخر في الدور نصف النهائي بناء على تاريخه، الأفضل على الملعب هو من سيفوز".

وأثنى بلماضي على لاعب المنتخب الجزائري، بغداد بونجاح، والذي كان أبدى أسفاً وتأثراً شديدين إثر إهدار ركلة جزاء للفريق في المباراة أمام كوت ديفوار في دور الثمانية، والتي انتهت بفوز الجزائر 4-3 بالركلات الترجيحية، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال بلماضي: "بغداد بونجاح هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، وسجل لنا أهدافاً في التصفيات ويعمل لمصلحة الفريق، وإهدار ركلة الجزاء أمام كوت ديفوار ليست نهاية العالم".

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وأضاف مدرب الجزائر: "نحن على بعد خطوتين من تحقيق اللقب، وهما في منتهى الصعوبة وعلينا أن نكون جاهزين".

وأوضح بلماضي: "لعبت في إستاد القاهرة في تصفيات كأس العالم 2002، موقفي كلاعب مختلف تماماً عنه كمدير فني، وأتطلع الآن للفوز واستغلال خبرتي السابقة، وعندما لعبت هنا كنا نواجه فريقاً مختلفاً، وخسرنا، لكن غداً سأحاول تقديم ما هو أفضل".

يشار إلى أن الجزائر فاز ببطولة أمم أفريقيا عام 1990عندما اقيمت على أرضه، فيما فازت نيجيريا باللقب ثلاثة مرات اعوام 1980 و1994 و2013.