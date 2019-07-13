شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. القرار النهائي في عودة نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل

يصل نيمار غداً الأحد، لباريس في طائرة خاصة، للحديث عن مستقبله مع الفريق، وامكانية انتقاله.

وكان نيمار أخبر قادة باريس سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف، قبل جصوله على أجازة، ويتواصل نيمار مع الجهاز الفني لحسم القرار النهائي من مغادرته للفريق وعودته لصفوف برشلونة مجدداً.