شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب رحيل زيدان عن معسكر ريال مدريد والان مع التفاصيل

أصدر نادي ريال مدريد الأسباني، بياناً أعلن خلاله عن سبب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، للمعسكر التدريبات أمس. وأكد البيان أن رحيل زيدان من المعسكر لأسباب شخصية، وهي وفاة، فريد، شقيق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد معاناته مع مرض السرطان، ووقف الفريق دقيقة حديد على روحه اليوم قبل انطلاق التدريبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب رحيل زيدان عن معسكر ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.