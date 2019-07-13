الان تتابع رسميا.. صفوان السويكت رئيسا لنادي #النصر #صفوان_السويكت_رييس_النصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الانتخابية فوز صفوان السويكت، رسميًا، برئاسة نادي النصر، لمدة 4 سنوات مقبلة. وتضم قائمة السويكت كلًا من المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، وسلمان الحلافي، وناصر الجميد.

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