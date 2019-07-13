الامارات | بعد رحلة حافلة مع عجمان ودبا الفجيرة ادريس فتوحي يقترب من الحزم السعودي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف والد لاعب دبا الفجيرة السابق المحترف المغربي ادريس فتوحي عن قرب توقيع ادريس في صفوف نادي الحزم السعودي بعد سبعة مواسم قضاها في المسابقات الاماراتية مع ناديي عجمان ودبا الفجيرة.
وقال محمد فتوحي لـ"الامارات اليوم": تلقى اللاعب ادريس فتوحي ثلاثة عروض من الاندية الاماراتية اثنين منها من اندية الامارات الشمالية وآخر من دبي ( فضل عدم التطرق لها )، الا انه فضل العرض المقدم من نادي الحزم، وتابع أن ادريس سيجري الفحوصات الطبية بعد غد الاثنين تمهيدا للتوقيع الرسمي.
وكانت لجنة دوري المحترفين قد منحت ادريس فتوحي جائزة أفضل لاعب بحسب الجمهور للموسم الماضي في الحفل السنوي الختامي الذي اقيم في دبي وتم من خلال تسليم جوائز الافضل في الموسم الماضي
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