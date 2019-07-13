شكرا لقرائتكم هل يكون محمود علاء كلمة السر فى صفقة القرن بالزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمود علاء، مدافع الزمالك، أحد الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، بعد تألقه الملفت بالموسم المنقضى ليصبح مطلوبا لدى العديد من الأندية خارج مصر وخاصة بالدوري السعودى.

وطلب نادي الهلال السعودى، الحصول على خدمات محمود علاء من الزمالك فى الميركاتو الصيفى، وجاء ذلك بالتزامن مع رغبة مسئولو القلعة البيضاء فى التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب النادي السعودى، ليكون صفقة القرن المنتظرة.

واعتبر مسئولو الزمالك محمود علاء أحد الحلول السحرية لإبرام صفقة أشرف بن شرقى، وضم اللاعب المغربى دون تحمل خزينة القلعة البيضاء أعباء مالية كبيرة، فى ظل المطالبة بمبلغ مالى كبير لرحيل محمود علاء الذى أعلن رئيس النادي فى وقت سابق تحديد 10 ملايين دولار لرحيله.

وتحسم الأيام المقبلة، مصير صفقة انتقال محمود علاء لصفوف الهلال السعودى بشكل رسمى، وكذلك انضمام المغربى أشرف بن شرقى لصفوف نادي الزمالك.