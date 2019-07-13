شكرا لقرائتكم ياسمين حمدى تحصدر برونزية الكاراتية ببطولة أفريقيا فى بوتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصدت ياسمين حمدى لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتية الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى منافسات وزن 55 كجم، بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا فى بوتسوانا وتستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى.

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وتأهل لمنافسات المرحلة النهائية لبطولة أفريقيا للكاراتية كلا من جيانا فاروق، على الصاوى، مالك سلامة، ورضوى السيد، عبد الله ممدوح، لتضمن مصر إضافة 5 ميداليات أخرى لحصيلتها باليوم الثانى.

وحقق المنتخب الوطنى فى اليوم الأول لبطولة أفريقيا 10 ميداليات متنوعة بعد حصد 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، بعدما نجح اللاعبين، كريم وليد وشروق الحناوى وياسمين الجويلى ونورسين ياسين فى حصد الذهبيات، فيما أحرز الميداليات الفضية أحمد أشرف، وسارة عاصم، وفريق الكاتا جماعى رجال، وفيما يخص البرونزيات أحرزها فريق جماعى أنسات، ومحمد عادل، وأحمد أيمن.