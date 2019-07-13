شكرا لقرائتكم تعرف على مجموعة مصر فى بطولة الأفروكان لكرة السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة بطولة الأفروكان لكرة السلة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كل من تونس ، و مصر وغينيا .

وتقام بطولة الأفروكان فى الفترة من 19 يوليو حتى 4 أغسطس المقبل .

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ويشارك فى البطولة 12 منتخبا مقسمة الى 4 مجموعات تصم المجموعة الاولى مالى و كوت ديفوار و الجزائر ، وفى المجموعة الثانية نيجيريا و الكونغو و كينيا ، وعلى مستوى المجموعة الثالثة انجولا ، و المغرب، بالإضافة إلى تشاد

وكان منتخب الرجال قد تأهل إلى بطولة الأفروكان بعد تحقيق المركز الثانى بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى أقيمت باوغندا، وصيفا بعد كينيا، وقد أرسل الاتحاد الأفريقى خطابا لمسئولى الاتحاد المصرى يخطرونهم بأنه تقرر صعود المنتخب لبطولة الأفروكان بعد التساوى فى عدد النقاط مع كينيا برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ودخل منتخب السلة بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى معسكر مغلق بأحد الأندية فى أكتوبر على أن يستمر حتى موعد السفر لمالى.