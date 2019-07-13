شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى معسكر قبرص ويستعد للعودة إلى القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جهزت بعثة الفريق الأول للزمالك أمتعتها من منطقة أجروسى الجبلية ثم ثم إلى مطار بافوس استعدادا للعودة للقاهرة، بعد انتهاء معسكر الإعداد المغلق الذى أقامه الفريق الأبيض فى إطار الاستعداد لاستئناف الدورى.

ولعب الزمالك 4 مباريات ودية بمعسكر قبرص اختتمت أمس بلقاء امونيا القبرصى الذى انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه أيمن حفني.

وحرص خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأبيض، على علاج كافة الأخطاء على مستوى الدفاع والهجوم خلال ذلك المعسكر والعمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين من خلال مشاركاتهم فى الوديات، بعدما خاض الفريق 4 مباريات ودية فى المعسكر، استعداداً لخوض مبارياته فى الدورى الممتاز، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.