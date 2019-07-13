شكرا لقرائتكم مصطفى فهمى يستفهم من "كاف" عن عدم استدعائه للجمعية العمومية بخطاب رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت أزمة خلال الساعات الماضية بين مصطفى مراد فهمى سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق ومسئولى الاتحاد حاليًا بعدما رفض الكاف دعوته لحضور الجمعية العمومية والمقرر عقدها الخميس المقبل بالقاهرة.

وأبدى مصطفى فهمي استنكاره من عدم استدعائه لحضور الجمعية العمومية وأرسل خطابًا للكاف للاستفسار عن سبب تجاهل دعوته.

ورد الكاف أمس على السكرتير العام السابق في خطاب رسمي قال فيه لم ندعك للحضور لأنك لا تمتلك حق التصويت في الجمعية العمومية بجانب موقفك الذى تجاهلت فيه تصرفات نجلك عمرو فهمي والذى هاجم أحمد أحمد واتهمه فى شرفه ونزاهته.

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وجاء الرد مرة أخرى من مصطفى فهمى في خطاب آخر اليوم، حصل سوبر كطورة على نسخة منه وقال فيه: "أعلم اني لا أمتلك حق التصويت، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على أعضاء المكتب التنفيذي، فهل تجاهلتم دعوتهم أيضًا كما فعلتم معي؟"

وتمسك مصطفى فهمى بحقه في حضور الجمعية العمومية مؤكدًا أن تجاهل دعوته هو أمر خاطئ ومخالف للائحة التى يعرفها جيدًا وأوضح قائلا: "عملت سكرتيرا عاما للكاف من 1982 حتى 2010 ونظمت أكثر من 140 مباراة نهائية وكلها انتهت لصالح أحد الفريقين، وهناك مرة واحدة فقط لم يتم حسم النهائي.. إنه نهائي 2019 بين الترجي والوداد الذي لم نعرف من الفائز به حتى الآن."

واختتم فهمي خطابه بالتأكيد على أنه أرسل نسخة منه إلى كل أعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية ليكون موقفه واضحا أمام الجميع.