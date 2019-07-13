المصرى يحدد موعد انطلاق معسكره بالإسماعيلية...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق المصرى البورسعيدى بقيادة مديره الفنى إيهاب جلال انطلاق معسكر الفريق بالإسماعيلية 30 يوليو الجارى والذى يستمر لمدة أسبوعين استعدادا لانطلاق مشوار الفريق بالكونفدرالية.
وتعذر إقامة معسكر خارجى للفريق البورسعيدى وتحديداً فى مدينة برشلونة الإسبانية استعداداً للدورى الجديد والكونفدرالية بعدما تأكد عدم قدرة 4 لاعبين من التشكيل الأساسى على السفر إلى إسبانيا،لذا فضل إيهاب جلال الاكتفاء بمعسكر داخلى جديد عقب انتهاء المعسكر الحالى فى الإسكندرية.
يذكر أن النادى المصرى سيواجه الترام السكندرى ودياً غداً، قبل أن يواجه نادى مصر فى ختام المعسكر السبت المقبل.
ويضم معسكر الفريق حاليا 35 لاعبا هم: فى حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، الناشئ ايهاب العايدى، محمد شحاتة.
خط الدفاع : كريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفى طيارة، محمود حمد، الناشئ حسام أشرف، الناشئ محمد السيد العربى "ميشو"، الناشئ أحمد لبيب، الناشئ محمد عبد الخالق.
خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، أحمد ياسر، اسلام عيسى، حسين رجب، محمد جابر، عبد الناصر دى ماريا، محمد جريندو، اسلام عطية، ايزى ايميكا، سعيدو سينبوري، شيخ موكورو، مفتاح طقطق، الوافد الجديد ابراهيم ماجد، الناشئ مصطفى أيمن، الناشئ حسن على، الناشئ عبد الرحمن زين، الناشئ أيمن ندا.
خط الهجوم: أحمد جمعة، محمود وادى، أوستين أموتو.
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