شكرا لقرائتكم "فلاي إن" راعياً سياحياً للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، إجراءات توقيع اتفاقية شراكة مع "فلاي إن" لتكون شريك السفر والسياحة الرسمي للفريق العاصمي.
وستكون فلاي إن شريكا للهلال لمدة 5 سنوات بدءا من موسم 2019 – 2020، كما سيظهر شعارها على قمصان النادي في المنطقة العلوية للكتف الأيمن.
وكشف فهد بن نافل، رئيس الهلال عن تفاؤله بالشراكة الجديدة "أتممنا اليوم توقيع عقد الشراكة مع فلاي إن وهي خامس العقود الاستثمارية التي يوقعها النادي والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التميز، وتعزيز قيمة الهلال كقيمة استثمارية جاذبة.
فيما قال فيصل الحميدي، الرئيس التنفيذي لفلاي إن: نبارك توقيع اتفاقية الشراكة مع الهلال وهذا هو امتداد للتعاون السابق والمثمر بين الطرفين من خلال الشراكة السابقة التي حققت نتائجا إيجابية للطرفين.
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