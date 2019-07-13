شكرا لقرائتكم الدولي البوسني ساريتش يعزز وسط أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة أهلي جدة توقيع عقد احترافي مع الدولي البوسني إلفيس ساريتش يمتد 3 مواسم قادماً من صفوف سوون سامسونغ الكوري الجنوبي، على أن ينضم إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا منتصف الأسبوع القادم.

وانطلق ساريتش (28 عاماً) من كرواتيا بعدما لعب لأندية غوشك، ولوشكو، فينوفرادر، وإنتر زاباريتش، وعاد إلى بلاده في 2016 ليلعب لمصلحة سلوبودا توزلا وبعده سراييفو، قبل أن ينتقل العام الماضي إلى سامسونغ الكوري الجنوبي، الذي لعب لمصلحته 29 مباراة وسجل 4 أهداف.

وعرف ساريتش الذي يلعب في وسط الميدان، كرة القدم الدولية، العام الماضي عندما انضم إلى قائمة منتخب البوسنة والهرسك في يناير 2018 لخوض مباراتين وديتين أمام أميركا والمكسيك، وفي الثامن من سبتمبر أحرز هدفه الدولي الوحيد في مرمى أيرلندا الشمالية.

وكانت إدارة الأهلي قد تعاقدت مع اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش قادماً من مالاتياسبور التركي.