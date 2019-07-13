شكرا لقرائتكم الفتح يجدد عقد أغيريغاراي حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق تمديد عقد المدافع الأوروغوياني ماتياس أوروغوياني ليستمر بموجبه لاعبا في الفريق حتى 2021. وكان الفتح قد تعاقد مع أغيريغاراي، 30 عاما، قادما من صفوف فريق كلوب تيخوانا المكسيكي في أغسطس 2018، إذ لعب معهم 25 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3.

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