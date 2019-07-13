شكرا لقرائتكم سكالوني يبقى مدرباً للأرجنتين حتى كأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لويس سيزار مينوتي مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الاتحاد قرر الإبقاء على المدرب ليونيل سكالوني مديرا فنيا للمنتخب الأرجنتيني حتى نهائيات كأس العالم القادمة والمقررة عام 2022.

وأوضح مينوتي في بيان صحفي بعد اجتماعه مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد: استمرار سكالوني هو ما تم الاتفاق عليه. وكان مقررا أن ينتهي العقد الحالي لسكالوني في ديسمبر الحالي لكن تابيا ومينوتي ناقشا عمل وأداء سكالوني مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس كوبا أميركا التي اختتمت مؤخرا بالبرازيل واحتل فيها المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث.

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واتفق مينوتي وتابيا على استمرار سكالوني في قيادة الفريق خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي تنطلق في مارس 2020 .وكان لاعبو المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم الشهير ليونيل ميسي أشادوا بأداء سكالوني عقب انتهاء كوبا أميركا وأكدوا دعمهم للمدرب.

ويعلن الاتحاد الأرجنتيني عن الاتفاق الرسمي على استمرار سكالوني خلال الأيام المقبلة وذلك عقب الاجتماعات المزمع عقدها بين مينوتي وتابيا وأعضاء الطاقم التدريبي للفريق ، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وكان سكالوني (41 عاماً) تولى تدريب الفريق خلفا لمواطنه خورخي سامباولي عقب انتهاء مسيرة الفريق في كأس العالم 2018 بروسيا والتي خرج فيها منتخب الأرجنتين من دور الستة عشر بالهزيمة 3 - 4 أمام نظيره الفرنسي الذي توج لاحقا بلقب البطولة.