رياضة | وكيل كوتينيو يفتح النار على برشلونة ويتهمهم بـ"الكذب" !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل كوتينيو يفتح النار على برشلونة ويتهمهم بـ"الكذب" ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار جورابشيان وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، إلى أن أندري كوري يعمل بشكل مختلف تماما، ويدفع لإدراج كوتنيهو في عملية نقل نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان للبارسا.

وأضاف وكيل كوتينيو قائلاً: "لكن كوتينهو ليس لديه عرض من نادي آخر، واحترمنا قرار البارسا، لكنهم لا يحترمون قرارهم، الذي قالوه لنا، نلتزم الصمت حاليا، ولكن على البارسا ان لا يكذب علينا".

وواصل: "لكن هذا لن يسمح للبارسا أن يكذب بشأن كوتينهو، يجب أن يقولوا الحقيقة، إذا أرادوا أن يغادر كوتينهو (في عملية نيمار)، فيجب عليهم أن يقولوا ذلك، ومع كوتينهو سوف نقرر ما هو الافضل لمستقبله".