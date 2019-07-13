رياضة | عقوبة باريس تُقرب نيمار بشدة من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة باريس تُقرب نيمار بشدة من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جهوده من أجل العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "La Porteria" الفرنسية، فإن يوم الخميس الماضي سافر المقربون من نيمار إلى برشلونة، وكان هناك اجتماعا بين الجميع من اجل الاسراع في المفاوضات.

وأوضحت التقارير أن نيمار لم يسافر إلى برشلونة، لأن البيان الرسمي من باريس سان جيرمان بمعاقبته، قد غير خططه القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن بيئة النجم البرازيلي نيمار متفائلة جدا بوصول اللاعب إلى ملعب كامب نو خلال هذا الصيف.