رياضة | بالصور.. بلدية المحلة يستأنف تدريباته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. بلدية المحلة يستأنف تدريباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تدريباته اليوميه بعد الحصول على راحه أمس الجمعة.

وكان الفريق بقيادة مديره الفني كرم جابر قد بدأ فترة إعداده الأسبوع الماضي على ملعبه بتدريبات بدنية قوية لعودة اللاعبين لمعدلات اللياقة البدنية الطبيعية.

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وقد شارك في تدريبات اليوم للاعب أحمد ابراهيم بعد تغيبه الأسبوع الماضي بسبب ظروف خاصة وشارك الوافد الجديد وائل على مهاجم جمهورية شبين الأسبق.

ويسابق الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي الزمن من أجل إنهاء بعض الصفقات القوية التي ستدعم الفريق خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات لمدة أسبوعين على ملعب البلديه قبل أن يخرج الفريق للمعسكر خارجي لإقامة بعض المباريات الودية.