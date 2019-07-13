رياضة | برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفيو إسبانية، إلى أن هناك أسبوع مكثف من العمل ينتظر فريق برشلونة، بقيادة مدربه الإسباني إرنسيتو فالفيردي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" الإسبانية، فإن فريق البارسا سيبدأ تحضيراته للموسم الجديد يوم الاثنين، وستكون هناك 8 حصص تدريبية في 5 أيام.

كما سيخوض لاعبي البارسا حصتين في الصباح والمساء، خلال أيام الاثنين والاربعاء والجمعة، وحصة في الصباح في يومي الثلاثاء والخميس.