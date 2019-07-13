رياضة | عاجل.. صفوان السويكت رئيسا لنادي النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صفوان السويكت رئيسا لنادي النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات فوز صفوان السويكت، رسميًا، برئاسة نادي النصر السعودي، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتضم قائمة السويكت كلًا من المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، وسلمان الحلافي، وناصر الجميد

وانعقدت الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية، مساء اليوم السبت، بعد فشل اكتمال النصاب القانوني، الخميس الماضي، وسط منافسة من الثلاثي ”صفوان السويكت، صالح الأطرم، نصر النصر“.

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وبلغ عدد الحضور في الجمعية العمومية لنادي النصر 31%، أي بزيادة 6% عن العدد المطلوب قانونيًا، والتي حددته الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق.

السويكت من الأسماء البارزة والمعروفة في عالم القانون المالي والتمويل والاستثمار، حيث حصل على شهادة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء بتقدير عام ”ممتاز“، في عام 2007.

وأنهى السويكت حياته العلمية حتى الآن بدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء، بتقدير عام ممتاز، في عام 2016.