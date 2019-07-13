رياضة | نيمار يلجأ للحل الأصعب كي يعود لبرشلونة !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يلجأ للحل الأصعب كي يعود لبرشلونة ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جهوده من أجل العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأفادت تقارير صحيفة "إستادو" أن نيمار يمكن أن يدفع من جيبه من أجل أن يساعد مسؤولي البارسا لتحمل تكلفة نقله من باريس سان جيرمان إلى ملعب كامب نو.

وتقول المعلومات ان شركة نيمار الذي يديرها والد اللاعب، يمكن ان تشتري جزءا من عقد اللاعب مع البي إس جي، وبالتالي تساعد البارسا في تكلفة نقل البرازيلي، وتسهل الامر ماليا على الكتلان.