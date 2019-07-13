رياضة | كوتينيو يقع في ورطة كبيرة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينهو، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، لم تصل العروض من أجله حتى الآن.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه على الرغم من أن بارثوميو قال إن كوتينهو ليس للبيع، إلا أن الوضع يشير إلى عكس ذلك.

ومن الجدير بالذكر ان إقحام اسم كوتينهو في عملية انتقال نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى البارسا، حتى الآن ليست سوى كلمات.

وذكرت التقارير أنه بعد الانتهاء من مسلسل التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، فالآن يبدأ المسلسل الآخر، مسلسل الرقم (7) الذي هو بحوزة كوتينهو.