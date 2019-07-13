رياضة | رئيس الاتحاد يهاجم التعاون بسبب عبد الله آدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد يهاجم التعاون بسبب عبد الله آدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة السعودي نظيره محمد القاسم رئيس نادي التعاون بسبب اللاعب الشاب عبد الفتاح آدم.

وكشف الحائلي في تصريحات صحفية أن القاسم لم يحترم الاتفاق الذي جرى بينهما في الفترة الأخيرة.

ونقل موقع "في الجول" السعودي عن الحائلي قوله: "القاسم تعامل مع نادي الاتحاد بشكل غير احترافي ولا أدبيات، وتجاهل الرد على اتصالاتنا خلال آخر ٤٨ ساعة".

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وتابع: "كنا قد اتفقنا مع رئيس نادي التعاون على كافة تفاصيل الصفقة، وكنا سنضم عبد الفتاح آدم مقابل ٢٠ مليون ريال، بالإضافة للاعب من صفوف فريقنا".

وكان نادي النصر قد حصل على موافقة من قبل محمد القاسم رئيس التعاون على ضم اللاعب عبد الفتاح آدم مقابل ٢٥ مليون ريال سعودي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن آدم كان قريبًا للغاية من صفوف الاتحاد، قبل أن تشهد الصفقة تطورات كبيرة غيرت مصير اللاعب.