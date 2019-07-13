رياضة | بيان أياكس الناري يقرب دي ليخت من هذا الفريق!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان أياكس الناري يقرب دي ليخت من هذا الفريق! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم اليوم السبت، أن قائده ماتيس دي ليخت لن يكون ضمن قائمة لاعبيه المشاركين في المعسكر التحضيري للموسم المقبل بسبب "انتقال محتمل" إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة.

ونشر أياكس بياناً مقتضباً بشأن عدم التحاق دي ليخت بالمعسكر التحضيري في النمسا اليوم السبت جاء فيه "بانتظار انتقال محتمل، لن يسافر ماتيس دي ليخت مع الفريق".

يعتبر المدافع الدولي (19 عاماً) محط اهتمام العديد من الفرق، من بينها باريس سان جرمان الفرنسي، ولكن بحسب تقارير صحافية هولندية توصل فريقا أياكس ويوفنتوس إلى اتفاق بشأن انتقال دي ليخت إلى تورينو بموجب عقد لمدة خمسة اعوام مقابل 70 مليون يورو.

وفي حال تمت الصفقة، سيصبح دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ "السيدة العجوز" بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو) والمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليوناً).

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وكان وكيل اللاعب مينو رايولا صرح لصحيفة دي تيليغراف الهولندية أن دي ليخت ويوفنتوس توصلا لاتفاق لفترة خمسة أعوام يتقاضى بموجبها راتباً بقيمة 12 مليون يورو سنوياً (13,5 مليون جنيه إسترليني) مع بند جزائي قيمته 135 مليون يورو.

وتوقفت المحادثات بين النادي الإيطالي ونظيره الهولندي بسبب مطالبة الأخير بمبلغ 75 مليون يورو، غير أن صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أشارت إلى أن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن حسم الصفقة مقابل 70 مليوناً.

ولعب المدافع الهولندي الذي يحتفل بعيد ميلاده العشرين الشهر المقبل، دوراً بارزاً في وصول أياكس إلى نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال الأوروبي الموسم المنصرم، حيث خرج أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي بخسارته 2-3 إياباً بعد فوزه بهدف نظيف ذهاباً.