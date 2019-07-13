رياضة | خاص.. باسم مرسي يكشف موقفه مع الزمالك في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. باسم مرسي يكشف موقفه مع الزمالك في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه خلال الموسم المقبل بعد إنتهاء إعارته إلى صفوف سموحة بنهاية الموسم الجاري وعودته من جديد إلى الزمالك.
وتابع مرسي في تصريحات خاصة أنه لا يعرف مصيره مع النادي حتى الآن ولم يخبره أحد بالعودة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل أو الرحيل.
وواصل "الجلسة التي تم عقدها من جانب الإدارة مع المعارين منذ فترة لم تسفر عن قرار نهائي أو وضوح الرؤية حتى الان".
وأشار اللاعب إلى أنه يسمع عن عروض عديدة له من وسائل الإعلام لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي له وتركيزه منصب في المقام الأول على الزمالك.
وأضاف "احترم قرار إدارة نادي الزمالك أيًا كان سواء بعودتي إلى الفريق أو إعارتي في الموسم المقبل وسأظل على ذمة النادي ولن أرحل بشكل نهائي.