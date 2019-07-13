رياضة | رسميا.. تحديد موعد انضمام جريزمان لتدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تحديد موعد انضمام جريزمان لتدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم غداً الأحد، استعداداته للموسم الجديد حيث يخضع 14 لاعباً من الفريق الأول وخمسة من الرديف للاختبارات البدنية والفحوص الطبية.

وينضم إلى التدريبات بعد غد الإثنين اللاعبون الجدد المنضمون للفريق حديثاً والذين خضعوا للفحص الطبي ومن بينهم الفرنسي أنطوان غريزمان المنتقل للفريق من أتلتيكو مدريد الإسباني.

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ويقود المدرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أول تدريب للفريق صباح الإثنين.

ويسافر الفريق إلى اليابان السبت المقبل، حيث يخوض مباراتين أمام تشيلسي الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني، ضمن منافسات كأس راكوتن الودية.

ويلتحق باقي لاعبي الفريق، والذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بالبرازيل، في وقت لاحق لتكتمل صفوف الفريق.