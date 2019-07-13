رياضة | هاليب تقهر سيرينا ويليامز وتتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الأولي في تاريخها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاليب تقهر سيرينا ويليامز وتتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الأولي في تاريخها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سابعة للمرة الأولى بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب بفوزها اليوم السبت على الأمريكية سيرينا وليامس الحادية عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة في المباراة النهائية وحرمت الأخيرة من معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى.

وهو اللقب الكبير الثاني لهاليب في خامس مباراة نهائية في الغراند سلام في مسيرتها الاحترافية بعد رولان غاروس العام الماضي، وباتت أول رومانية تحرز لقب البطولة الإنجليزية، فيما فشلت سيرينا للمرة الثالثة في إحراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت في البطولات الكبرى.

وقدمت هاليب التي خاضت نهائي ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها، مباراة جيدة وكانت الافضل من البداية حتى النهاية ولم تواجه أي خطر أمام سيرينا باستثناء مرة واحدة وكانت في الشوط السادس من المجموعة الاولى عندما حصلت الأمريكية على فرصة لكسر إرسالها دون جدوى.

وكسرت هاليب إرسال سيرينا 4 مرات بمعدل مرتين في كل مجموعة ونجحت في تحقيق فوزها الثاني فقط في 11 مباراة أمام سيرينا ووضعت حداً لخمس هزائم متتالية أمامها.