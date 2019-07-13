رياضة | إنتر ميلان يواصل مساعيه للتعاقد مع لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يواصل مساعيه للتعاقد مع لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي مساعيه، من أجل التعاقد مع مهاجم مميز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر ان النيترازوري يسعى لتدعيم حط هجومه، بعدما قرر النادي التخلص من مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي "ألفريدو بيدولا" فإن إنتر ميلان لم يستسلم في مساعيه للتعاقد مع النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويجهز النادي الإيطالي خلال الساعات القادمة خطته للتعاقد مع اللاعب البلجيكي، والذي حدده كونتي كخيار أول في خط الهجوم.