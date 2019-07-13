رياضة | صدق أو لا تصدق.. فالفيردي يختار مركز مجنون لـ "دي يونج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدق أو لا تصدق.. فالفيردي يختار مركز مجنون لـ "دي يونج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت أحدي التقارير الصحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن المركز الجديد للهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني والذي سيختبره فيه أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

وقال موقع "VI NL" أن فالفيردي سيقوم باختبار دي يونج في مركز المُدافع مع البرسا خلال المباريات التجريبية المقبلة.

يذكر أن برشلونة قام بضم دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون يورو، لمدة 5 سنوات، حتى موسم 2023/2024.