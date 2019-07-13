رياضة | الإنتاج الحربي يضم مهاجم منتخب موريتانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يضم مهاجم منتخب موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الإنتاج الحربي في التعاقد مع مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدغيم الصفوف.

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ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم، في حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج وخالد مهدي مدير الكرة ونبيل أبو زيد وكيل اللاعبين.

وشارك اللاعب مع المنتخب الموريتاني، خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا، وتم إقصائه من الدور الأول عن المجموعة الخامسة التي ضمت تونس ومالي وأنجولا.